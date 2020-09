Willy, parla l’agente: «Mi massacrarono di botte per la mascherina. Nessuno disse una parola» (Di mercoledì 9 settembre 2020) “La mia unica colpa è quella di avergli detto di indossare la mascherina”. L‘agente della municipale di Artena Sandro Latini, racconta in un’intervista al Corriere della Sera, il massacro di botte subito il 21 agosto scorso da parte delle quattro belve fermate per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Nel silenzio più assoluto. “Io massacrato dalle belve: Nessuno si è mosso” Mario Pincarelli, Francesco Belleggia e i fratelli Bianchi erano nella piazza della cittadina quando lui si è avvicinato a loro. “Stavamo facendo i controlli anti-Covid in piazza De Angelis quando”, racconta l’agente, “Pincarelli mi ha prima spinto in terra e picchiato urlando sei una ... Leggi su secoloditalia

