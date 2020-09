Venezia, senegalese sfregia e rompe il naso ai passanti, rapina e devasta i negozi: arrestato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Venezia, 9 set – Mentre al Festival del cinema di Venezia andavano in onda le solite passerelle all’insegna dell’accoglienza e del buonismo, fuori dalla kermesse – dove finiscono i lustrini e inizia la realtà – si verificavano gli effetti tangibili di detta accoglienza. E’ successo, cioè, che un immigrato di origini senegalesi di 30 anni ha prima rotto il naso a un passante, poi ha sfregiato un uomo con un coccio di bottiglia, infine ha rapinato un negozio. Il tutto nell’arco di poche ore. Lo straniero ha seminato una scia di terrore e devastazione prima nella zona del sestiere di Cannaregio e poi nella zona del Festival del cinema di Venezia, al Lido. Il tour dell’orrore è iniziato ... Leggi su ilprimatonazionale

Delafuente1971 : RT @SecolodItalia1: Senegalese sfregia i passanti a un passo dal Festival di Venezia: aggressioni e rapine in poche ore - nhpaolocastelli : RT @IlPrimatoN: Mentre al Festival del cinema di Venezia vanno in onda le solite passerelle all’insegna dell’accoglienza e del buonismo, fu… - Daniela19633 : RT @IlPrimatoN: Mentre al Festival del cinema di Venezia vanno in onda le solite passerelle all’insegna dell’accoglienza e del buonismo, fu… - LauShot77 : RT @IlPrimatoN: Mentre al Festival del cinema di Venezia vanno in onda le solite passerelle all’insegna dell’accoglienza e del buonismo, fu… - IronmikBW : RT @IlPrimatoN: Mentre al Festival del cinema di Venezia vanno in onda le solite passerelle all’insegna dell’accoglienza e del buonismo, fu… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia senegalese Venezia, senegalese sfregia e rompe il naso ai passanti, rapina e devasta i negozi: arrestato Il Primato Nazionale Rompe il naso a un passante e ne sfregia un altro, poi rapina un tabaccaio: preso e rilasciato. Alla fine manda in ospedale un barista

VENEZIA Il primo giorno ha rotto il setto nasale a un passante e ne ha sfregiato un altro con una bottigliata in Lista di Spagna, il secondo ha rapinato un tabaccaio al Lido, il terzo ha mandato all'o ...

Rompe il naso ad un passante e rapina un tabacchino: preso e rilasciato almeno 3 volte

Il primo giorno ha rotto il setto nasale a un passante a Venezia e ne ha sfregiato un altro con una bottigliata. Il giorno successivo ha rapinato un tabaccaio al Lido, il terzo ha mandato all’ospedale ...

VENEZIA Il primo giorno ha rotto il setto nasale a un passante e ne ha sfregiato un altro con una bottigliata in Lista di Spagna, il secondo ha rapinato un tabaccaio al Lido, il terzo ha mandato all'o ...Il primo giorno ha rotto il setto nasale a un passante a Venezia e ne ha sfregiato un altro con una bottigliata. Il giorno successivo ha rapinato un tabaccaio al Lido, il terzo ha mandato all’ospedale ...