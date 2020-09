Usa verso riduzione militari in Iraq (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 9 SET - Gli Stati Uniti di Donald Trump si apprestano ad annunciare un riduzione del numero delle truppe in Iraq. Lo riportano i media americani citando alcune fonti dell'... Leggi su corrieredellosport

Usa verso riduzione militari in Iraq

NEW YORK, 9 SET - Gli Stati Uniti di Donald Trump si apprestano ad annunciare un riduzione del numero delle truppe in Iraq. Lo riportano i media americani citando alcune fonti dell'amministrazione, se ...

