Uomini e Donne: presentati i nuovi tronisti Davide Donadei e Gianluca De Matteis (FOTO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Durante la seconda puntata di Uomini e Donne, andata in onda martedì pomeriggio, Maria De Filippi ha presentato ufficialmente i tronisti del trono classico: Davide Donadei e Gianluca De Matteis. I due giovani sono stati scelti tramite Witty TV. Nulla da fare per Davide Blanda, che però dovrebbe restare per corteggiare una dama del trono over. Chi è Davide Donadei Il primo tronista è Davide Donadei, 25enne di Parabita, un paese in provincia di Gallipoli, di professione gestisce un ristorante. Di sè ha raccontato di essere molto legato a sua madre e di avere un fratello di 27 anni. Nel video di presentazione ha subito dichiarato che il suo cognome ... Leggi su tutto.tv

virginiaraggi : Oggi è il 77esimo anniversario della Difesa di Roma dall'occupazione nazista. Abbiamo ricordato a Porta San Paolo i… - MSF_ITALIA : BREAKING: Bruciato il campo di #Moria dopo gli incendi appiccati la scorsa notte. 12.000 uomini, donne e bambini so… - matteosalvinimi : Il futuro del nostro Paese non può essere il modello Conte, Bonafede, Pd, Renzi e 5Stelle. C’è bisogno di un’Italia… - alecoghe_ : RT @mecna: E poi è brutto pensare che salire su un palco con un peluche urli 'Sto facendo pezzi per le ragazzine'. Credo che un messaggio d… - 3arbaraart : RT @MSF_ITALIA: BREAKING: Bruciato il campo di #Moria dopo gli incendi appiccati la scorsa notte. 12.000 uomini, donne e bambini sono scapp… -