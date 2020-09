Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi mercoledì 9 settembre: nuovo spasimante per Gemma (Di mercoledì 9 settembre 2020) Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi che nella prima puntata ha ottenuto il 22% di share. Nell’appuntamento che i telespettatori di Canale 5 vedranno in onda mercoledì 9 settembre 2020 sarà dedicato nuovamente al Trono over. Tuttavia da quest’anno non c’è nessuna distinzione perché la redazione ha deciso di accopparli. Protagonista sarà ancora una volta Gemma Galgani, ma anche Armando Incarnato. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà oggi pomeriggio alle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset. Un giovane cavaliere per Gemma Galgani Le ... Leggi su kontrokultura

