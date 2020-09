Trump shock: “Conoscevo la gravità del Covid ma ho minimizzato” (Di giovedì 10 settembre 2020) Donald Trump era consapevole della gravità del pericolo legato al Covid ma ha scelto lo stesso di minimizzare. A rivelarlo è il nuovo libro di Woodward “Rage”, nel quale uno dei due autori dello scoop sul Watergate riporta una sua conversazione col presidente nella quale Trump ammette di conoscere i rischi e la gravità della minaccia legata al virus ma anche di aver “sempre voluto minimizzarlo per non creare il panico”. LEGGI ANCHE > “Mio padre era un 65enne sano, il suo unico problema è stato fidarsi di Trump e ha pagato con la vita” Il libro di Woodward e gli audio shock Le parole di Trump rivelate dal libro di Woodward sono un brutto colpo che il presidente che, nel libro, confida al ... Leggi su giornalettismo

Le elezioni si avvicinano e Donald Trump insulta Kamala Harris. Non è una novità, ma il presidente dalla Nord Carolina, dove si trovava per un comizio, ha deciso di andare all’in contro la senatrice d ...

AGI - Chiede Macbeth: "A che punto è la notte?". Risponde Lady Macbeth: "All'ora incerta che comincia a lottare col mattino". Questo passaggio della tragedia di Shakespeare ci serve per introdurre la ...

