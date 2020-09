Test salivari anti Covid, il ministero della Salute smentisce: "Non sono validi" (Di mercoledì 9 settembre 2020) La “rivoluzione” dovrà aspettare. La notizia era appena stata battuta dalle agenzie e subito è arrivata la smentita. La “Allum”, azienda di Merate, provincia di Lecco, che fino a qualche mese fa realizzava lampade, aveva annunciato di aver messo a punto un tampone “express”, rigorosamente made in Italy, in grado di rilevare, su un campione di saliva, la positività o meno al coronavirus in tre minuti “con un’altissima affidabilità, molto vicina al 100%”. Puntualizzando, in una nota, di “aver superato i Test per l’approvazione da parte del ministero della Salute”. Senonché fonti ministeriali hanno chiarito che sì, “la ricerca su tutti i tipi di Test rapidi, compreso quello salivare, va ... Leggi su huffingtonpost

