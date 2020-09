Tesla, esclusa dall’S&P 500, crolla a Wall Street. Ecco cosa è successo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dubbi sulla volatilità del titolo e la qualità degli utili potrebbero aver frenato l’ingresso nel grande indice del colosso dell’auto hi-tech. La correzione al ribasso ha raggiunto il 30 per cento Leggi su ilsole24ore

Tesla sprofonda e fa esplodere il tonfo dei titoli tecnologici a Wall Street ma sui mercati pesa anche la crisi del petrolio – Piazza Affari è tra le Borse peggiori: solo Pirelli e Cnh in controtenden ...[Rassegna stampa] Passo falso per Tesla in Borsa: le sue azioni sono crollate del 18%. Il motivo? La casa automobilistica di Palo Alto è stata esclusa dall’S&P500, che raggruppa i 500 titoli maggiorme ...