T1, il debutto di Gumayusi è strepitoso. Il “golden rookie” può essere decisivo contro Gen.G (Di mercoledì 9 settembre 2020) Faker è tornato, Ellim ha sostituito Cuzz … e la superstar Gumayusi ha debuttato sul coraggioso Teddy nella vittoria per 3-1 del T1 su Afreeca Freecs nell’LCK Regional Gauntlet. E non solo ha debuttato, ma si è distinto per delle prestazioni a dir poco impressionanti. Il debuttante ADC, nonostante si trattasse del suo primo gioco professionistico di alto livello, ha mostrato capacità, abilità e coraggio contro Caitlyn, tanto da guadagnarsi gli applausi e il rispetto di tutti. È la prima volta che un debuttante si cimenta in una partita decisiva per le Worlds e Gumayusi è parso essere all’altezza della sfida. Tuttavia, il T1 deve ancora affrontare il Gen.G per assicurarsi un posto alle Worlds. Il debutto di Gumayusi ... Leggi su esports247

