Soleil Stasi e il flirt con Andrea Iannone: 'In cerca di visibilità…'. E lui risponde sul social (Di mercoledì 9 settembre 2020) e sono stati sopresi assieme in Sardegna la scorsa settimana. Soleil Stasi però nega ogni tipo di rapporto con l'ex di Belen che non è il suo tipo e sembra essere 'Interessato alla visibilità'. Leggi ... Leggi su leggo

Soleil Stasi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Soleil Stasi