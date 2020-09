Soleil Sorge rompe il silenzio su Iannone: “Interessato alla visibilità” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Soleil Sorge ha sganciato la bomba su Andrea Iannone, affermando che quest’ultimo dopo Belen Rodriguez è interessato solo alla visibilità. Soleil Sorge è noto al pubblico del piccolo schermo per essere stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne e per essere stata una delle naufraghe più discusse dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. Di … L'articolo Soleil Sorge rompe il silenzio su Iannone: “Interessato alla visibilità” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

erikapretti21 : RT @ladyinviolet__: Iannone asfalta Soleil Sorge - ladyinviolet__ : Iannone asfalta Soleil Sorge - ElisaDiGiacomo : Soleil Sorgè su Andrea Iannone: 'Non c'è feeling' - Novella_2000 : Soleil Sorge ha davvero avuto un flirt con Andrea Iannone? La verità di lei - zazoomblog : Soleil Sorge: “Andrea Iannone? Interessato alla visibilità” Jeremias Rodriguez smette di seguirla sui social -… -

