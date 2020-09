Sky: il Cagliari vuole Ounas, il Napoli ha chiesto Nandez (Di mercoledì 9 settembre 2020) Adam Ounas è una delle pedine del Napoli per il mercato in uscita. Secondo la redazione di Sky l’interesse del Cagliari su di lui è abbastanza concreto. Gianluca di Marzio infatti ha precisato “Il Cagliari ha chiesto al Napoli Ounas, valutato 12 milioni. Nell’ambito di questa chiacchierata, gli azzurri hanno proposto lo scambio con Nandez in una trattativa tutta da impostare”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

