Sinisa Mihajlovic: “Ho sconfitto il coronavirus, ma quanta invidia e fango su di me” (Di mercoledì 9 settembre 2020) In un’intervista dai toni molto polemici concessa a La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic si è scagliato nei confronti di chi lo ha criticato per via del contagio da coronavirus arrivato in vacanza in Sardegna. Adesso il serbo è guarito e può tornare ad allenare i suoi giocatori: “Ho battuto anche il Covid, ma quanta invidia e fango su di me. Assurdi moralismi e false polemiche. Ora sto benissimo ma il Covid è pericoloso”. Leggi su sportface

