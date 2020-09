Serie A, diritti Tv: oggi l’assemblea di Lega sulle offerte dei fondi. Le cifre in ballo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nel corso della Assemblea di Lega in programma oggi si parlerà, tra le altre cose, anche della questione relativa ai diritti televisivi. Leggi su 90min

