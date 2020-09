Scuola e Coronavirus, Andreoni (SIMIT): “Siamo arrivati alla riapertura in condizioni non ottimali” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Sono un po’ preoccupato per lo scenario futuro, perché siamo arrivati alla riapertura delle scuole non in condizioni ottimali. Era auspicabile arrivarci con qualche caso in meno rispetto a quelli segnalati giornalmente“: risponde così l’infettivologo Massimo Andreoni, direttore della UOC Malattie Infettive al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (SIMIT), interpellato dall’agenzia Dire in merito alla riapertura delle scuole e agli eventuali casi di positività da gestire negli istituti. “Ci saranno focolai che si riaccenderanno all’interno delle scuole – ha proseguito Andreoni- se ... Leggi su meteoweb.eu

