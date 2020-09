Scozia, inizia la riapertura degli stadi: 300 persone per due partite di Premiership (Di mercoledì 9 settembre 2020) inizia in maniera molto graduale la riapertura degli stadi in Scozia, secondo quanto riportato dalla BBC. Il Governo avrebbe infatti approvato le garanzie poste dalla Federcalcio locale, ma i numeri rimangono davvero molto bassi. Saranno infatti solo 300 le persone ammesse negli stadi per vedere due partite di Scottish Premiership in programma sabato alle 16: i due match in questione sono Aberdeen-Kilmarnock e Ross County-Celtic. Per la Federcalcio questo sarebbe solo un piccolo inizio verso una riapertura più ampia, probabilmente una sorta di esperimento anche a livello organizzativo per i singoli club. Leggi su sportface

Whisky, castelli, poesia: il nuovo tour in bici della Scozia è la scappata autunnale che fa per te

In Scozia è stata aperta una nuova pista ciclabile di 135 chilometri, che attraversa tranquille strade di campagna attraverso aree pittoresche come il castello e la riserva naturale di Caerlaverock, i ...

