Sardegna, il gommone urta gli scogli: muore annegata a 35 anni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Aveva 35 anni la modella annegata in Sardegna. Galina Fedorova era in compagnia di un amico che non è riuscito a salvarla. Una gita sulla meravigliosa costa di Teulada, in Sardegna che però si è trasformata in una tragedia per Galina Fedorova, la modella di origine russa 35 enne morta per annegamento sabato scorso. Secondo … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

È morta per annegamento Galina Fedorova, la modella russa 35enne il cui decesso è avvenuto sabato al largo di Teulada, nel sud Sardegna, durante una gita in gommone, noleggiato a Chia, con un amico fo ...

Galina Fedorova, la modella russa di 35 anni deceduta sabato al largo di Teulada, nel sud Sardegna, durante una gita in gommone, è morta per annegamento. Questo è quanto è emerso dall’autopsia eseguit ...

