Samanta Togni comincia la sua nuova avventura come conduttrice de “I fatti vostri’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mi batte il cuore all’idea che faccio parte della grande famiglia del programma I fatti vostri. Dopo essere stata a lungo una ballerina, mi devo concentrare su una nuova professione, quella di conduttrice, e sono davvero*molto emozionata». Con queste parole Samanta Togni, che è stata una maestra storica di Ballando con le Stelle, annuncia il suo nuovo ruolo di conduttrice. Infatti, dal 14 settembre, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Raidue, la vediamo al fianco di Giancarlo Magalli al timone di un pilastro della storia della televisione italiana, I fatti vostri, giunto alla trentesima edizione. «Pensi un po’», mi dice subito Samanta. «Ho sempre guardato questa trasmissione, ... Leggi su aciclico

zazoomblog : Samanta Togni retroscena sul suo matrimonio: “Mio marito ha…” - #Samanta #Togni #retroscena - infoitcultura : Samanta Togni: il marito Mario Russo cambia lavoro per lei - infoitcultura : Il marito di Samanta Togni, chirurgo a Dubai, si trasferisce in Italia: “Rinuncia alla sua vita” - infoitcultura : Samanta Togni pronta per I Fatti Vostri: “Mi tremano le gambe” - infoitcultura : Samanta Togni il marito ha fatto una grande rinuncia per lei -