Salerno, riaprono i centri di assistenza disabili (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – riaprono da lunedì 14 settembre, a Salerno i centri polifunzionali diurni per disabili, ipotizzando interventi flessibili ed aggiornati per garantire le dovute sicurezze per ai pazienti, familiari ed operatori. “Si tratta – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano – di una scelta necessaria al fine di evitare e/o limitare l’isolamento sociale soprattutto dei ragazzi disabili e delle loro famiglie. Per troppi mesi, nel periodo del lockdown a seguito del Covid-19, questi giovani sono stati costretti a rinunciare ad un momento importante e significativo della propria quotidianità. I nostri centri polifunzionali ... Leggi su anteprima24

salerno_vince : RT @ederoclite: I ragazzi non vanno a scuola da 6 mesi. Il 24 finalmente riaprono le scuole. Il 26 i sindacati hanno proclamato lo sciope… - aSalerno_it : #salerno Salerno, riaprono i mercati di Campagna Amica -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno riaprono Comune di Salerno, riaprono i centri polifunzionali diurni per disabili SalernoToday Riaprono gli asili a Milano, tra termoscanner e visiere: "Molta voglia di tornare e un filo d'ansia"

Milano, riaprono asili e nidi: 19mila bimbi tornano a scuola. Galimberti: "Fiducia e preoccupazione" Sono 19mila i bambini che questa mattina hanno fatto ritorno a scuola a Milano con la riapertura de ...

Piano aeroporti-De Micheli: "Si riapre tutto a ottobre"

Il fronte aereo sarà oggetto di una profonda riforma che riguarderà più aspetti del settore, non solo la newco Alitalia, ma anche il regolamento di Enac - di Stefania Vicini Il settore aereo è tra i p ...

Milano, riaprono asili e nidi: 19mila bimbi tornano a scuola. Galimberti: "Fiducia e preoccupazione" Sono 19mila i bambini che questa mattina hanno fatto ritorno a scuola a Milano con la riapertura de ...Il fronte aereo sarà oggetto di una profonda riforma che riguarderà più aspetti del settore, non solo la newco Alitalia, ma anche il regolamento di Enac - di Stefania Vicini Il settore aereo è tra i p ...