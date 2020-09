Regionali, a Salerno il segretario del Pd Nicola Zingaretti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È in programma domani alle 17:30 a Salerno presso il Teatro Augusteo in piazza Amendola l’incontro al quale parteciperà il segretario nazionale del partito democratico Nicola Zingaretti. Il segretario sarà al fianco del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in un tour previsto nell’ambito della campagna elettorale che vede impegnato il Governatore uscente, sostenuto naturalmente anche dal partito democratico. “Il futuro è già cominciato” è il tema scelto per l’incontro, moderato dalla giornalista Simona Cataldo, che, come fa sapere la segreteria provinciale del PD, avverrà nel rispetto delle norme anti Covid. L'articolo ... Leggi su anteprima24

