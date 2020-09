Pescara, allarmi bomba: pacchi sospetti nelle zone principali della città (Di mercoledì 9 settembre 2020) allarmi bomba a Pescara dove stamane, nelle zone principali, sono stati trovati cinque pacchi sospetti: possibili minacce ad un magistrato Pescara stamane si è svegliata con cinque pacchi bomba situati nelle zone principali della città: nei pressi del tribunale il Dsb di via Rieti, viale Regina Margherita, viale Marconi e in via d’Annunzio dove c’è … L'articolo Pescara, allarmi bomba: pacchi sospetti nelle zone principali della città ... Leggi su inews24

WordNews_it : Pescara: ALLARME BOMBE. Questa mattina la città adriatica si è svegliata con vari allarmi bomba vicino la caserma… - abruzzo24ore : Allarmi bomba a Pescara, la città paralizzata - EnzaMoscaritolo : Cinque allarmi pacchi bomba a #Pescara @andreafin8 - zazoomblog : Allarmi bomba a Pescara la città paralizzata - #Allarmi #bomba #Pescara #città - pescaranews : Pescara, paura in città: 5 allarmi pacchi bomba in diverse zone -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara allarmi

Allarme bomba in diverse zone di Pescara. Carabinieri, polizia e vigili urbani sono intervenuti nell’area del distretto sanitario di base di Pescara sud in via Rieti, in via Gabriele D’Annunzio, in vi ...(ANSA) - PESCARA, 09 SET - Sono stati fatti tutti brillare i sospetti pacchi bomba trovati questa mattina in varie zone di Pescara e in particolare nei pressi del Tribunale, della sede del Comando Pro ...