Patologie vertebrali, articolari e muscolari aumentate dall’inizio del lockdown: attenzione a tendiniti, lombosciatalgia e cervicalgia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dall’inizio dell’emergenza del Coronavirus in Cina, in Italia e nel mondo sicuramente sono aumentati gli effetti collaterali dell’emergenza sia dal punto di vista psicologico e fisico. In particolare dalla fine del lockdown ad oggi in Italia sono aumentate le richieste di visite specialistiche nella sanità privata e accreditata per paura di recarsi in ospedale e per problematiche di lista d’attesa. Le visite più richieste sono rispettivamente: Visite Ortopediche, Fisiatriche, Reumatologiche Cardiologiche, Pneumologiche, Oculistiche, Dermatologiche, Diabetologiche, Dietologiche, Gastroenterologiche, Odontoiatriche, Pediatriche, Neurologiche, Endocrinologiche, Ginecologiche, Urologiche, Allergologiche, Psichiatriche e consulenze psicologiche . Questo quello che emerge dallo studio effettuato ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Patologie vertebrali Patologie vertebrali, articolari e muscolari aumentate dall’inizio del lockdown: attenzione a tendin ... Meteo Web BAMBINI: SCOLIOSI, GINOCCHIA A X E PIEDE PIATTO

Nell’età adolescenziale colpisce 2 ragazzi su 100 fra i 12 e i 16 anni, mentre in quella infantile si dimostra più raramente, può presentarsi sotto l’anno di vita e rappresenta infatti solo l’1-2% di ...

Bambini: scoliosi, ginocchia a X e piede piatto le patologie più comuni del sistema scheletrico

Nell’età adolescenziale colpisce 2 ragazzi su 100 fra i 12 e i 16 anni, mentre in quella infantile si dimostra più raramente, può presentarsi sotto l’anno di vita e rappresenta infatti solo l’1-2% di ...

Nell’età adolescenziale colpisce 2 ragazzi su 100 fra i 12 e i 16 anni, mentre in quella infantile si dimostra più raramente, può presentarsi sotto l’anno di vita e rappresenta infatti solo l’1-2% di ...Nell’età adolescenziale colpisce 2 ragazzi su 100 fra i 12 e i 16 anni, mentre in quella infantile si dimostra più raramente, può presentarsi sotto l’anno di vita e rappresenta infatti solo l’1-2% di ...