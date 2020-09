Omicidio Willy Monteiro, Alessio Sakara: “L’MMA non c’entra niente. Willy è stato l’unico vero guerriero” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Alessio Sakara lo dice a gran voce: “L’MMA non c’entra niente con quello che è successo a Colleferro”. Nella notte tra sabato e domenica un 21enne, Willy Monteiro Duarte, è stato ucciso a calci e pugni durante una rissa. Due dei quattro assassini praticano l’MMA, le arti marziali miste, che trova in Sakara il massimo esponente italiano: ha combattuto in tutto il mondo, fino ad arrivare anche in televisione, conquistando titoli e risultati importanti. “Willy è stato l’unico e vero guerriero perché ha difeso un compagno. Se non fosse stato da solo, ma se ci fossero stati altri come lui, forse oggi ... Leggi su ilfattoquotidiano

