Omicidio Willy, il padre della fidanzata di Gabriele Bianchi: "Le dicevo che quel ragazzo non andava bene"

Omicidio Willy, il padre della fidanzata di Gabriele Bianchi: "Le dicevo che non andava bene" Non sono solo le famiglie di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni morto dopo un pestaggio nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre, e quelle dei quattro ragazzi di Artena arrestati con l'accusa di Omicidio preterintenzionale a essere state distrutte dai fatti avvenuti a Colleferro. C'è un'altra famiglia che in questi giorni sta vivendo un momento da incubo: quella della fidanzata di Gabriele Bianchi,

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - serracchiani : Un familiare degli arrestati per l’omicidio di #Willy Monteiro ha dichiarato: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Ni… - carlogubi : La cosa più triste dell'omicidio di Willy è pensare che sia solo un 'effetto collaterale' di un profondo e diffuso… - sayaddhina : “È colpa di una certa politica di destra l’omicidio di Willy Monteiro?”. E Salvini parla di palestre… - vVuulcan : 9 anni fa erano già così pieni di rabbia repressa, sarebbe sfociata primo o poi in un omicidio. Ad avere la peggio… -

Willy si era diplomato all'istituto Alberghiero di Fiuggi. Fare il cuoco gli è sempre piaciuto e lo ha dimostrato da subito cercando di trovare occupazione ed essere di aiuto anche alla sua famiglia.

Colleferro, i fratelli Bianchi: “Mai toccato Willy”. L’amico accusa il Corsera: “Mai rilasciato interviste”

“Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti per dividere, abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati”. E’ quanto avrebbero detto al giudice Marco e Gabriele Bianchi durante l ...

