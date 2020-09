Napoli, via Duomo illuminata per San Gennaro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per il secondo anno di seguito la Camera di Commercio di Napoli illuminerà via Duomo per ben 18 giorni, in occasione della ricorrenza di San Gennaro, patrono della città e della Campania, che richiama folle di fedeli e di curiosi. L’iniziativa è della Camera di Commercio di Napoli, attraverso la sua Azienda Speciale SI Impresa, ed ha l’obiettivo di restituire anche ai commercianti della zona, l’opportunità di trasformare la ricorrenza religiosa in occasione di promozione. Oltre a via Duomo saranno illuminate anche via Vicaria Vecchia a Forcella e via San Biagio dei Librai. La cerimonia di accensione è in programma venerdì 11 settembre, alle ore 19.30, sul sagrato della Chiesa Cattedrale ... Leggi su anteprima24

