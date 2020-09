MotoGP Dovizioso: 'Ho grandi aspettative per Misano' (Di mercoledì 9 settembre 2020) L'inseguimento a Fabio Quartararo, che lo precede di 3 punti in classifica, procede dal doppio appuntamento di Misano , sul Marco Simoncelli World Circuit, che Andrea Dovizioso cercherà di sfruttare ... Leggi su gazzetta

