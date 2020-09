Meteo, arriva la Niña: autunno mite, ma sarà allarme piogge. 'Rischio alluvioni al Nord' (Di mercoledì 9 settembre 2020) ... di frequente, influenza il clima del Pianeta, con diversi riflessi anche in Europa e in Italia ', come spiega Mattia Gussoni de ilMeteo.it . Acque che secondo l'ultimo rilevamento della NOAA ... Leggi su leggo

ilmeteoit : #Meteo: #PROSSIMI #GIORNI, qualcosa sta per #CAMBIARE, arriva un #VORTICE di #TEMPORALI. Ecco le #PREVISIONI fino a… - ilmeteoit : #Meteo: #WEEKEND, arriva l'ESTATE #SETTEMBRINA, ma con un'INSIDIA! Ecco la #PREVISIONE per #SABATO 12 e #DOMENICA 13 - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Meteo: via il bel tempo, arriva nuovo boom di temporali - Ettore572 : RT @Affaritaliani: Meteo: via il bel tempo, arriva nuovo boom di temporali - Affaritaliani : Meteo: via il bel tempo, arriva nuovo boom di temporali -