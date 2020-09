Le vie dei tesori ritorna a Messina e apre 12 luoghi, non si ferma alla città, ma si allarga ai dintorni [FOTO] (Di mercoledì 9 settembre 2020) Rinascere dalla bellezza dei luoghi, siano essi palazzi, chiese o affreschi ritrovati, villaggi fantasma o ville eleganti. Ma mai come quest’anno è necessario ripartire, in piena sicurezza. Il Festival che “racconta” l’Isola – e che l’anno scorso ha superato a Messina gli undicimila visitatori – ritorna da sabato prossimo (12 settembre) per la quarta volta nella città affacciata sullo Stretto. Con un programma che raccoglie dodici siti, alcuni inediti e altri graditi ritorni, dove si entrerà sabato e domenica, preferibilmente su prenotazione e con numeri contingentati, nel pieno rispetto delle norme anticovid. Main sponsor per tutta l’edizione 2020, sarà Unicredit. Le Vie dei tesori, nato nel 2006 in seno ... Leggi su meteoweb.eu

