La strage di Malga Sasso: quando i terroristi "sudtirolesi" uccisero tre finanzieri italiani (Di mercoledì 9 settembre 2020) Bolzano, 9 set – La casermetta di Malga Sasso sorgeva sulle pendici del Monte del Sasso, posto sulla destra orografica del fiume Isarco a 1745 metri d'altezza, in mezzo a un esteso prato circondato da boschi di conifere. La Malga si trova poco distante dal passo del Brennero, al quale è collegata con una strada percorribile con automezzi fuoristrada. Il distaccamento poteva essere raggiunto anche a piedi, sia dalla strada del Brennero sia dall'Austria. Il 3 giugno del 1966, il Controspionaggio italiano segnalò che la caserma della Guardia di Finanza di Malga Sasso avrebbe potuto subire un attacco terroristico. Un'analoga informativa, datata 15 giugno, avvertiva che una casermetta situata vicino al Brennero avrebbe potuto essere ...

