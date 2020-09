La pandemia tra virus e magnati: come le élites manovrano i popoli: un libro di Brzezinskj (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il sistema dell’informazione oggi potenziatissimo ha un contraltare, può rendersi strumento di potentissima disinformazione. E la disinformazione non consiste soltanto nel dire il falso, può consistere nell’esagerare il vero. Se una notizia viene isolata e resa dominante, essa risulta enorme rispetto a quanto avviene di altro ma non è considerato. Nel regno della comunicazione esiste soltanto quel che è comunicato, il resto, anche se enorme taciuto o sottaciuto è presso che inesistente. L’esempio è sotto il nostro sguardo. Muoiono assai in maggior numero i malati di altre malattie ma sembra che la morte maggiore sia per il virus. Niente affatto. Il virus di gran lunga più evidenziato ma non è affatto la maggior causa di morte, anzi tra gli ultimi malanni mortali. Una corretta ... Leggi su secoloditalia

francescoseghez : L'andamento dell'occupazione tra febbraio e luglio mostra come i giovani tra i 15 e i 34 anni siano i più penalizza… - emergenzavvf : 7.872 interventi dei #vigilidelfuoco dall’inizio dell’emergenza #COVID__19 Stasera su @RaiDue a #laprimacosabella,… - discoradioIT : Oltre 12 mila contagiati e 76 deceduti: è questo il bilancio del Covid 19 tra il personale medico e sanitario lomba… - ilmeteoit : #Meteo e #CORONAVIRUS: svelata la #CORRELAZIONE tra #CLIMA e #PANDEMIA. Ecco #COSA rischia il nostro #PIANETA - 7m70 : @ricpuglisi Trump tra i candidati al Premio Nobel per la Pace. Direi che insieme alla pandemia questo prova che i… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia tra L'India sprofonda nel coronavirus, nel dilemma tra pandemia ed economia la Repubblica Coronavirus e karma: patriarca ortodosso che accusò i gay della pandemia affetto da Covid-19

Dopo aver definito il Covid-19 una “punizione divina” dovuta ai matrimoni omosessuali, il Patriarca ortodosso Filarete è stato contagiato dal virus. L’arcivescovo ortodosso Filarete, di 91 anni, a cap ...

Vino: Douja d'Or, il via con talk show sul futuro concorso

(ANSA) - ASTI, 09 SET - Guarda al futuro dell'omonimo concorso enologico l'inaugurazione della Douja d'Or. La rassegna enogastronomica, rinnovata nella formula e nella durata per far fronte alla pande ...

Dopo aver definito il Covid-19 una “punizione divina” dovuta ai matrimoni omosessuali, il Patriarca ortodosso Filarete è stato contagiato dal virus. L’arcivescovo ortodosso Filarete, di 91 anni, a cap ...(ANSA) - ASTI, 09 SET - Guarda al futuro dell'omonimo concorso enologico l'inaugurazione della Douja d'Or. La rassegna enogastronomica, rinnovata nella formula e nella durata per far fronte alla pande ...