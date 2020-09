“La fillossera della vite è tornata, complotto dei vivaisti”. La smentita dei ricercatori del Crea di Conegliano (Di mercoledì 9 settembre 2020) “La fillossera delle vite è tornata“, si legge in rete. Sono i ricercatori del Crea Ve di Conegliano a chiarire i contorni di una “voce di corridoio” che sta generando il panico tra i viticoltori meno esperti. Tra le ipotesi più curiose, quella di un “complotto dei vivaisti“, accusati di immettere sul mercato barbatelle non più non in grado di combattere la fillossera della vite, l’insetto fitofago della famiglia Phylloxeridae responsabile – nell’Ottocento – della moria dell’80% delle viti presenti in Europa. L’intervista esclusiva di WineMag.it a Riccardo Velasco (nella foto), direttore ... Leggi su winemag

generacomplotti : RT @zazoomblog: “La fillossera della vite è tornata complotto dei vivaisti”. Tutta la verità dai ricercatori del Crea Ve di Conegliano - #… - zazoomblog : “La fillossera della vite è tornata complotto dei vivaisti”. Tutta la verità dai ricercatori del Crea Ve di Conegli… - generacomplotti : RT @zazoomblog: “La fillossera della vite è tornata complotto dei vivaisti”. Tutta la verità dai ricercatori del Crea Ve di Conegliano - #f… - zazoomblog : “La fillossera della vite è tornata complotto dei vivaisti”. Tutta la verità dai ricercatori del Crea Ve di Conegli… - SalvoBulgarella : RT @Custonaci_web: In questo 4° appuntamento con la rubrica “Cantin facendo” raccontiamo come dopo il flagello della Fillossera si sia rin… -

Ultime Notizie dalla rete : “La fillossera