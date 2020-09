La Camera di commercio di Napoli accende via Duomo per la festa di San Gennaro: 18 giorni di luminarie (Di mercoledì 9 settembre 2020) Per il secondo anno di seguito la Camera di commercio di Napoli illuminerà via Duomo in occasione della festa di San Gennaro, santo patrono della città e della Campania, che si celebra come ogni anno il 19 settembre. Quest’anno le luminarie saranno accese per 18 giorni: la cerimonia di accensione è in programma venerdì 11 settembre alle ore 19.30 sul sagrato del Duomo, alla presenza del presidente della Camera di commercio, Ciro Fiola, e dell’arcivescovo, cardinale Crescenzio Sepe. L’iniziativa della Camera di commercio di Napoli, attraverso la sua azienda speciale Si Impresa, ha come obiettivo quello di ... Leggi su ildenaro

GalTrentino : ??Bandi per finanziamenti dalla Camera di Commercio Trento - umbriaOn : #Terni, nelle #foto un secolo di #storia della Camera di commercio - CamComParma : Il bando 'Fare impresa in sicurezza' della Camera di commercio di Parma è stato chiuso in via anticipata alle ore 1… - il_meridio : Contratti istituzionali di sviluppo. La Provincia di Vibo sigla dei protocolli d’intesa con Ance, Camera di Commerc… - michela_t22 : RT @IsraelinItaly: Serie TV commissionata da @ItalyinIsrael, Enit e Camera di Commercio israeliana, che tratta di luoghi, cultura, e soprat… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera commercio Camera commercio Perugia promuove Roadshow su export Agenzia ANSA Lecco. L’Avis provinciale conferma numeri record: oltre 15mila soci e 28mila donazioni

LECCO – Alla vigilia dell’assemblea dell’Avis Provinciale, in programma sabato 12 settembre alle 14.30 presso la Camera di Commercio di Lecco (via Tonale 28/30), il presidente Giorgio Grassi e il vice ...

Usa: societa' ignorano minacce Trump, no intenzione di lasciare la Cina (Ft)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 09 set - Le societa' statunitensi stanno ignorando le minacce del presidente Donald Trump per costringerle a rimpatriare la produzione dalla Cina. La Camera ...

LECCO – Alla vigilia dell’assemblea dell’Avis Provinciale, in programma sabato 12 settembre alle 14.30 presso la Camera di Commercio di Lecco (via Tonale 28/30), il presidente Giorgio Grassi e il vice ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 09 set - Le societa' statunitensi stanno ignorando le minacce del presidente Donald Trump per costringerle a rimpatriare la produzione dalla Cina. La Camera ...