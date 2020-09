Kate Middleton, il segreto della borsa per evitare imbarazzi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lo stile impeccabile di Kate Middleton, moderno ma sempre rispettoso del dress code di Corte, è frutto di una cura estrema che non lascia alcun dettaglio al caso, compresa la scelta delle borse. Dal 2011, anno del matrimonio con William, ad oggi, Kate ha raffinato i suoi look. Ha imparato a indossare le calze sempre, sdoganando i collant color carne, ha capito che deve inserire dei piccoli piombi nell’orlo delle gonne per evitare incidenti osé, i tacchi altissimi li porta solo in certe occasioni e con certi capi mai troppo corti, le trasparenze sono sempre caste e spalle e piedi li scopre solo nelle serate di gala. E così ha costruito il suo stile, copiatissimo in tutto il mondo, tanto che ogni capo che indossa va subito a ruba, dando vita a quello che è stato chiamato “effetto ... Leggi su dilei

