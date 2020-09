Internazionali, Malagò: polemica pubblico? Non dobbiamo dividerci (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma – “L’unica cosa che non si deve fare e’ dividerci, sia a livello di mondo dello sport che a livello istituzionale, indipendentemente dallo sport che si rappresenta e del colore di un partito o di una regione, perche’ comunque ci si indebolisce”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malago’, a margine della presentazione del Golden Gala, riferendosi alla polemica tra il presidente della Federtennis e la Regione Lazio sulla mancata autorizzazione alla presenza del pubblico agli Internazionali d’Italia, in programma al Foro Italico dal 14 al 21 settembre. Leggi su romadailynews

romadailynews : Internazionali, Malagò: polemica pubblico? Non dobbiamo dividerci: #Roma – “L’unica cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali Malagò