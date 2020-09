Il paradiso delle signore 5 anticipazioni: crisi CLELIA – LUCIANO, lui parte e… (Di mercoledì 9 settembre 2020) C’è aria di crisi al paradiso delle signore! Ebbene si, dopo la scoperta in merito al prestito di denaro riguardante l’operazione di Federico Cattaneo (Alessandro Fella), il padre LUCIANO (Giorgio Lupano) sente di dover prendere le distanze dalla donna che le ha mentito, ovvero CLELIA Calligaris (Enrica Pintore).Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 10 settembre 2020Nonostante la bugia fosse a fin di bene, LUCIANO si sentirà ferito nell’aver scoperto che in realtà i soldi di CLELIA – chiesti in realtà a Umberto (Roberto Farnesi) – erano il frutto di un accordo con la moglie Silvia (Marta Richeldi). Per questo motivo, la coppia di amanti sembra ... Leggi su tvsoap

