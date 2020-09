Il fiuto di “Kira” scopre mezzo chilo di hashish nel forno: 37enne arrestato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato in via Palermo una persona che è stata trovata in possesso della somma di 360 euro. I poliziotti hanno controllato l’abitazione dell’uomo in corso Meridionale dove, con il supporto di Kira, Unità Cinofila Antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno trovato, occultati nel forno della cucina, 5 panetti di hashish del peso complessivo di circa 500 grammi, 3 coltelli e diverso materiale per il confezionamento della droga. Nabil Khennochi, algerino di 37 anni con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : fiuto “Kira”