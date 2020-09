Il campo migranti di Moria in fiamme. Il vicegovernatore di Lesbo: “Completamente distrutto”. Migliaia in fuga o evacuati da polizia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il campo di Moria, sull’isola greca di Lesbo, che ospita circa 12.600 richiedenti asilo, è stato quasi completamente distrutto dalle fiamme. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati numerosi gli incendi che hanno ridotto gran parte del campo in cenere. Il vicegovernatore Aris Hatzikomninos ha detto a una radio locale che è stato “completamente distrutto”. Migliaia di persone sono fuggite, riportano fonti locali, anche se il sindaco della città principale dell’isola, Mitilene, ha detto alla radio privata Skai Stratos Kytelis che “più di 12.000 migranti sono sorvegliati dalla polizia su un’autostrada“. Al momento l’hotspot sembra essere fuori ... Leggi su ilfattoquotidiano

(LaPresse) - Migliaia di migranti in fuga dal campo di Moria, sull'isola di Lesbo in Grecia, dopo che una serie di incendi ha distrutto la struttura. Nell'ultima settimana nel campo, dove vivevano cir ...

