I migliori hotel per vegani (Di mercoledì 9 settembre 2020) In Italia nel 2019, secondo i dati dell'istituto di ricerca Eurispes, il numero dei vegani è cresciuto dal 7,3% all'8,9% della popolazione. Il veganismo è una vera e propria filosofia di vita data da motivazioni salutistiche, etiche, ambientaliste e animaliste. La scelta di non consumare più prodotti di origine animale riguarda il 2,2 % della popolazione, un dato che non è mai stato alto come oggi. Due le motivazioni principali: il miglioramento della propria salute e l'amore per gli animali. Così molte strutture ricettive si sono o si stanno adeguando, scegliendo uno stile green per soddisfare chi vuole viaggiare nel rispetto dell'ambiente. Negli anni passati gli hotel vegan, piuttosto tristi nella loro essenzialità, si contavano sulle dita di una mano. Attualmente nel mondo esistono diversi ... Leggi su panorama

voli1euro : Le migliori #offerte #alberghi della settimana: - TViaggio : Le migliori #offerte #alberghi della settimana: - toptopt100 : Le migliori #offerte #alberghi della settimana: - LoSportpiubello : Le migliori #offerte #alberghi della settimana: - voli1euro : Le migliori #offerte #alberghi della settimana: -

Ultime Notizie dalla rete : migliori hotel Hotel sulla spiaggia in Italia: 11 indirizzi speciali Skyscanner Notizie Trentino e le terme: nuove frontiere del benessere

Le fonti termali del Trentino sono ricche di proprietà benefiche e terapeutiche per il trattamento di numerose patologie. Oggi la proposta delle sei storiche località si arricchisce di nuovi percorsi ...

Trani, alimentazione e fertilità : esperti a confronto in un incontro pubblico

TRANI - L'obesità e il sovrappeso sono fattori di rischio per l'infertilità mentre una dieta bilanciata può migliorare le possibilità di concepimento: la dieta ha la sua importanza per la coppia che è ...

Le fonti termali del Trentino sono ricche di proprietà benefiche e terapeutiche per il trattamento di numerose patologie. Oggi la proposta delle sei storiche località si arricchisce di nuovi percorsi ...TRANI - L'obesità e il sovrappeso sono fattori di rischio per l'infertilità mentre una dieta bilanciata può migliorare le possibilità di concepimento: la dieta ha la sua importanza per la coppia che è ...