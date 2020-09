Higuain – Domani l’ultimo giorno in bianconero (Di mercoledì 9 settembre 2020) Stando a quanto riportato dall’edizione online di Tuttosport, Gonzalo Higuain è in procinto di rescindere il contratto con la Juventus. Higuain è al tramonto della … L'articolo Higuain – Domani l’ultimo giorno in bianconero proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

tuttosport : #Juventus, #Higuain ha l'accordo per l'addio. Saluta già domani? ?? - elisea1976 : RT @tuttosport: #Juventus, #Higuain ha l'accordo per l'addio. Saluta già domani? ?? - ArturoDb72 : RT @tuttosport: #Juventus, #Higuain ha l'accordo per l'addio. Saluta già domani? ?? - LukValSan : RT @tuttosport: #Juventus, #Higuain ha l'accordo per l'addio. Saluta già domani? ?? - mauroabo : RT @tuttosport: #Juventus, #Higuain ha l'accordo per l'addio. Saluta già domani? ?? -