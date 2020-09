Grecia: incendio in un campo profughi, in migliaia in fuga (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le fiamme sarebbero state appiccate dai migranti in rivolta contro le regole di isolamento del coronavirus, molti di loro sarebbero positivi Leggi su tg.la7

repubblica : Grecia, vasto incendio nel mega campo profughi di Lesbo [aggiornamento delle 04:49] - repubblica : Grecia, vasto incendio nel mega campo profughi di Lesbo [aggiornamento delle 06:03] - repubblica : Grecia, vasto incendio nel mega campo profughi di Lesbo - RRmpinero : RT @RescueMed: Grecia, vasto incendio nel mega campo profughi di Lesbo. #MoriaCamp (via @repubblica) - DavidBlack1980 : RT @ANPIBsCarmine: Grecia - È scoppiato un vasto incendio nel campo profughi di #Moria, sull'isola di Lesbo. Il campo, costruito per meno d… -