Grande Fratello Vip, Denis Dosio rompe il silenzio: “Vi spiego perché partecipo” (Di mercoledì 9 settembre 2020) È stato l’ultimo concorrente del Grande Fratello Vip 5 ad essere svelato, ed adesso in una lunga intervista spiega perché ha deciso di partecipare al reality di Alfonso Signorini. Parliamo di Denis Dosio, noto influencer conosciuto soprattutto per le sue ospitate da Barbara D’Urso. Ecco cosa ha dichiarato Denis Dosio nel cast del Grande Fratello Vip 5 ammette: “Vi spiego perché partecipo” Nei giorni scorsi è stato svelato ufficialmente il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip 5 che prenderà il via lunedì 4 settembre. Per secondo anno consecutivo troviamo al timone Alfonso Signorini mentre tra i concorrente che varcheranno ... Leggi su tutto.tv

