Fuggono da Windsor per un rave party: 13 guardie della Regina arrestate (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tredici guardie reali hanno piantato in asso la Regina Elisabetta e il principe Filippo per partecipare ad un rave e per questo sono state arrestate. Stando a quanto riporta il Mirror, i soldati hanno infranto le regole di sicurezza per difendere Sua Maestà e il marito, rinchiusi nel castello di Windsor per proteggersi dal coronavirus, e hanno preso parte alla festa vicino alla tenuta. Quattro guardie sono risultate positive al test per la cocaina e sono state espulse dall’arma.I fatti si sarebbero svolti a giugno: le guardie si sono recate nel parco accanto al fiume. Una fonte vicina ha provato a difendere i soldati dicendo che “avevano portato qualche birra e il loro intento era quello di giocare a football ma poi le cose sono ... Leggi su huffingtonpost

