Foglianise, incendio sul monte San Michele: ettari di vegetazione in fumo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Foglianise (Bn) – incendio questo pomeriggio sul monte San Michele, che sovrasta il centro abitato di Vitulano. Le fiamme si sono sviluppate a mezza costa, circa un paio di centinaia di metri al di sopra delle abitazioni di via Sirignano. Al momento la situazione non sembra allarmante, nonostante il fronte del fuoco si sia propagato per circa 400 metri. La popolazione appare – comprensibilmente – molto tesa per l'avvicinarsi dell'incendio alle abitazioni. Presente al momento sul posto più squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere il rogo.

