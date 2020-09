Focolaio Covid alla Sop di Polignano: Meloni e Fitto l'avevano visitata senza mascherina (Di mercoledì 9 settembre 2020) Parlano tanto di migranti ma poi i focolai o sono venuti dai locali de nababbi o dalle discoteche a loro tanto care oppure da luoghi di lavoro nei quali non si rispettavano le regole. E che è successo?... Leggi su globalist

Agenzia_Ansa : #coronavirus Nuovo focolaio in #Puglia, 78 positivi a #Polignano in un'azienda ortofrutticola. Eseguiti 159 tamponi… - ladyonorato : In Costa Smeralda il governo ha fatto eseguire 1000 tamponi agli operatori turistici: TUTTI risultati NEGATIVI. Ora… - fanpage : Il numero dei contagi continua a salire. Siamo a 200 su 675 dipendenti - storsillo : RT @baritoday: Giorgia Meloni negativa al Covid: aveva visitato l'azienda-focolaio di Polignano a Mare insieme a Fitto - kermitpeg : RT @YannNaturist: Covid, nudi ma con la mascherina: focolaio nell'Oasi naturista di Cap d'Adge -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid Focolaio Covid in nel macello Imac di Caivano: positivi 20 dipendenti Fanpage.it Focolaio alla Soop? Si attende il risultato dei tamponi

Torna l’allarme Covid in paese e sui social scoppia il panico. Nel vortice del vocio paesano è finita la SOOP, azienda agricola modello di Polignano. Circolano sui social un paio di foto che ritraggon ...

Virus, oltre 10mila tamponi e 110 positivi; a Parma 7 nuovi casi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 32.963 casi di positività, 110 in più rispetto a ieri, di cui 64 asintomaticiindividuati nell’ambito delle attività di co ...

Torna l’allarme Covid in paese e sui social scoppia il panico. Nel vortice del vocio paesano è finita la SOOP, azienda agricola modello di Polignano. Circolano sui social un paio di foto che ritraggon ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 32.963 casi di positività, 110 in più rispetto a ieri, di cui 64 asintomaticiindividuati nell’ambito delle attività di co ...