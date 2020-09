F1: svelato il futuro team di Vettel? C’è l’indizio chiave (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mentre il circus della F1 si appresta a vivere l’inedito weekend del Mugello, non si placano le voci riguardo il futuro team di Seb Vettel. Il tedesco lascerà la Ferrari a fine stagione. Fin qui è forse la sua peggior stagione da quando guida in Formula 1. E non per colpa di Vettel, o almeno non totalmente per sua responsabilità. La SF1000 è forse la peggior macchina, in fase di ideazione, progettazione e realizzazione, degli ultimi 30 anni a Maranello e i due piloti poco o nulla possono fare per restare ai vertici di questo campionato mondiale. I due podi raccolti da Leclerc a inizio stagione, alla luce specialmente delle gare di SPA e Monza, rappresentano un vero e proprio miracolo. E mentre ci si appresta a vivere il gp del Mugello, inedito per la F1, non si placano le voci riguardo ... Leggi su bloglive

Gazzetta_it : Il futuro di #Maserati sta per essere svelato: tutto quello che c’è da sapere - sirio_anna : RT @ilmeteoit: #Meteo e #CORONAVIRUS: svelato il #NESSO tra #CLIMA e #PANDEMIA. Ecco i #RISCHI per il #FUTURO del #Pianeta - ilmeteoit : #Meteo e #CORONAVIRUS: svelato il #NESSO tra #CLIMA e #PANDEMIA. Ecco i #RISCHI per il #FUTURO del #Pianeta - Elisena_sempre : iL Meteo: Meteo e CORONAVIRUS: svelato il LEGAME tra CLIMA e PANDEMIA. Ecco COSA si RISCHIA nel PROSSIMO FUTURO.… - infoitcultura : Caterina Balivo, svelato il suo futuro: sarà in tv? La verità sui social -