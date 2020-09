Dalla Spagna – Suarez ha congelato il trasferimento alla Juve (Di mercoledì 9 settembre 2020) Suarez-Juve, Dalla Spagna: «L’attaccante ha congelato l’operazione». Le ultime notizie sull’uruguaiano Secondo quanto riportato da Sport, l’acquisto di Luis Suarez da parte della Juventus non sarebbe così vicino alla chiusura come si era vociferato nelle ultime ore. Il Pistolero starebbe ancora valutando questa possibilità, per questo motivo avrebbe momentaneamente congelato l’operazione. L’uruguaiano vorrebbe valutare tutti i possibili scenari prima di prendere una decisione, accettando una proposta soltanto quando ne sarà pienamente convinto. Dubbi, dunque, ... Leggi su calcionews24

forumJuventus : [ES] AS - Nella corsa a Reguilon entra anche la Juve ?? - carlaruocco1 : Non è il momento di svendere un’importante realtà bancaria come #Mps, meno che mai a concorrenti Ue o extra #Ue. Ne… - RaiSport : ?? In #Spagna sicuri, #Suarez a un passo dalla #Juventus Ci sarebbe un accordo fra le parti, ora deve rescindere co… - DilectisG : RT @ForzAzzurri1926: CLAMOROSA VOCE DI MERCATO DALLA SPAGNA# JUVENTUS INCREDULA E DISPERATA > - hbk_89 : Per Romeo Agresti tutte ultime news uscite dalla Spagna sono cazzate, il giocatore e la Juventus hanno già l'accord… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Viaggiare dalla Spagna all'Italia e dall'Italia alla Spagna: le cose da sapere - settembre 2020 El Itagnol Richieste dalla Serie B per Iemmello: piace anche in Spagna

Il futuro di Pietro Iemmello potrebbe essere ancora in Serie B. Dopo la stagione trascorsa a Perugia conclusa con la retrocessione in Serie C, l'attaccante lascerà Benevento e piace a due club cadetti ...

Tutto pronto a Castrovillari per i-Fest - International Film Festival 2020

la regista spagnola Inés París (Covid19 permettendo) sono solo alcuni dei protagonisti che sfileranno sul palco del Festival e che riceveranno gli esclusivi Premi Speciali creati ad hoc dal Maestro ...

Il futuro di Pietro Iemmello potrebbe essere ancora in Serie B. Dopo la stagione trascorsa a Perugia conclusa con la retrocessione in Serie C, l'attaccante lascerà Benevento e piace a due club cadetti ...la regista spagnola Inés París (Covid19 permettendo) sono solo alcuni dei protagonisti che sfileranno sul palco del Festival e che riceveranno gli esclusivi Premi Speciali creati ad hoc dal Maestro ...