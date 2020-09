Cosa ci sarà nel Recovery Plan italiano? (Di mercoledì 9 settembre 2020) (foto: Antonio Masiello/Augusto Casasoli/Pool/Getty Images)Digitalizzazione, transizione ecologica, salute; sostenibilità ambientale, istruzione e ricerca e inclusione sociale e territoriale. Sono queste sei le direttrici principali attorno alle quali verrà costruito il Recovery Plan italiano, cioè il piano di riforme che il nostro paese sottoporrà alle istituzioni europee per ottenere i 209 miliardi di aiuti di Next Generation Ue, il pacchetto europeo di sostegno economico per rilanciare la ripresa degli stati più colpiti dall’epidemia di coronavirus. Il 9 settembre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, le presenterà ufficialmente al Comitato interministeriale degli affari europei (Ciae) e ai ministri competenti. In seguito il documento programmatico verrà inviato alle ... Leggi su wired

