Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 9 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) I numeri coronavirus 9 settembre danno ancora una volta indicazioni molto importanti sul monitoraggio odierno dell’epidemia in Italia. Oggi, c’è stato un aumento dei contagi pari a 1434 unità, mentre dal punto di vista dei decessi, la tabella del ministero della Salute ha fatto registrare 14 nuovi morti. Dall’inizio della pandemia, dunque, le persone colpite dal virus in Italia sono state 281.583, mentre i decessi sono 35.577. LEGGI ANCHE > cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus dell’8 settembre Numeri coronavirus 9 settembre, cosa ... Leggi su giornalettismo

