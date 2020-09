Coronavirus, contagi in lieve aumento. Boom di tamponi effettuati: 96mila (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set – Il quotidiano bollettino del ministero della Salute sul Coronavirus fotografa un lieve aumento dei contagi rispetto alla giornata di ieri, con però un netto aumento dei tamponi rispetto ai giorni scorsi. I nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono 1.434, a fronte dei 1.370 registrati ieri. Dunque 64 contagi in più. I tamponi effettuati oggi sono invece 95.990, a fronte dei 92.403 fatti ieri. Quindi quasi 3.600 tamponi in più di ieri e 40mila più di due giorni fa. Ricordiamo che il legame tra casi positivi e tamponi va sempre considerato per comprendere la curva dei contagi. Anche oggi la regione che ha rilevato più casi ... Leggi su ilprimatonazionale

