Chiara Ferragni, la separazione le costa un'ernormità: 4 milioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) . Serendipity, la società della influencer, ha rescisso il contratto con Mofra e N1, aziende di Pasquale Morgese alla... Leggi su leggo

valentinadigrav : RT @ilgiornale: Su Instagram Chiara Ferragni ha svelato di avere un trauma da stress post traumatico e di essere ricorsa a una nuova terapi… - Facuguty1 : @juchervo Bianchi, messi, neymar, chiara ferragni, brasil, los one direction, pep guardiola etc - liliya310 : RT @BarberiniCorsin: Si scateneranno polemiche? ;-) Lei è Chiara Ferragni e ha scelto di visitare Palazzo Barberini per scoprire uno dei… - radiofmfaleria : Baby K - Non mi basta più (feat. Chiara Ferragni) - PaoloX68 : RT @segnanti: Instagram, settembre 2020 Chiara Ferragni sorride al meritato successo sui social. #FotografieSegnanti #noncenecoviddi #covi… -